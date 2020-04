Spunta una nuova idea: “Giocare le partite nei centri sportivi e non negli stadi”

Spunta un’idea inedita, ma neanche così folle, sul prosieguo dei campionati europei. Non vi sono certezze sulle date, l’unica è sul fatto che le partite saranno a porte chiuse.

Perché, allora, aprire un intero stadio quando si potrebbero giocare le partite nei centri sportivi blindati? Ad anticipare questa idea è stato Amedeo Bardelli, Responsabile dell’Area Sport di Ticketone. Affrontando il discorso sugli stadi e sui rimborsi dei biglietti (QUI L’INTERVISTA COMPLETA), Bardelli ha detto a Radio Marte:

In riduzione dei costi, peraltro, si potrebbero giocare le partite nei centri sportivi e non negli stadi. Magari per il Napoli saranno giocate a Castel Volturno e non al San Paolo. È una cosa che ho sentito in giro. Il centro sportivo è comunque efficiente ed è un’idea assolutamente non malvagia, se i tempi si allungheranno.