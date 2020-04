AZMOUN NAPOLI– Il collega Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare del calciomercato degli azzurri in particolar modo dell’interesse per Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo.



Giocatore classe 95, ha sempre militato nel massimo campionato russo con diverse maglie. Prima col Rubin Kazan collezionando poche presenze per poi esplodere nel Rostov dove in 62 partite ha realizzato 19 gol. Attualmente gioca nello Zenit dove ha già collezionato 8 gol in 10 partite. E’ un giocatore molto abile e che vede molto spesso la porta tanto che in patria lo chiamano il Messi iraniano. Anche con la nazionale i suoi numeri non sono niente male visto che ha realizzato 32 gol in 52 presenze ma nonostante ciò le critiche non sono mancate ed è per questo che ha annunciato, prematuramente, il ritiro dalla nazionale iraniana.

Alvino: “Il Napoli punta davvero su”

Alvino, ai microfoni della radio, ribadisce l’interesse vivo del Napoli per l’iraniano:



“Per Azmoun c’è un reale interesse ma il Napoli segue tanti obiettivi. Quando ci sarà la certezza dell’addio di Milik gli azzurri metteranno nel mirino diversi profili e tra questi c’è Azmoun. Piace molto a Giuntoli che ha trovato sponda anche in Gattuso in tal senso. E’ un nome spendibile”.

“Cavani? E’ solo un sogno”

Non solo di Azmoun, Alvino parla anche di una vecchia fiamma azzurra sempre in auge in ogni sessione di mercato, ossia Edinson Cavani:

Confermo dunque l’interesse per il bomber Azmoun, ma smentisco una fantasia che ripropongono spesso qui da noi. Quella relativa al ritorno in maglia azzurra di Edinson Cavani è una vera e propria fantasia di mercato, non c’è proprio nulla per quanto concerne l’arrivo del Matador uruguagio in maglia azzurra. Azmoun è un nome spendibile, ma non quello di Cavani, qua parliamo di fantasie di mercato e me non piace assolutamente parlare di fantasie in questo momento

