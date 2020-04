MERTENS CHELSEA – Il rinnovo di Dries Mertens (vedi il suo profilo Instagram) con il Napoli continua ad essere un’incognita e a generare numerose incertezze. L’attaccante belga, infatti, ha un contratto in scadenza con il Napoli, e diverse sono le squadre che, ad oggi, stanno avanzando proposte, tra cui il Chelsea. Ecco quanto dichiarato da Morabito a Radio Marte:

MERTENS CHELSEA, L’ATTACCANTE NEL MIRINO DELLA SOCIETA’ DEI BLUES

“Mertens? Credo non rinnoverà. Piace molto al Chelsea. Poteva andarci anche a gennaio, e il fatto che non ci andò bloccò la nostra trattativa per l’uscita di Giroud. Da quello che so il Chelsea sta continuando a trattare con gli avvocati di Mertens e non è un caso che il belga non abbia ancora rinnovato“.

Anche Sky conferma l’incertezza circa il rinnovo di Mertens. Gianluca Di Marzio, infatti, dichiara che l’operazione rinnovo è in stand-by, e che nei prossimi giorni potrebbe arrivare una risposta dallo stesso attaccante circa il suo futuro:

INCERTEZZA SUL RINNOVO IN AZZURRO

“La questione rinnovo per Dries Mertens è leggermente in stand by. In questo periodo si sono rifatte vive alcune squadre che tenterebbero il calciatore che è in scadenza di contratto. Nei prossimi giorni arriverà una risposta definitiva dello stesso Mertens“

