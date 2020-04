SSC NAPOLI CASSA INTEGRAZIONE – Anche i giocatori del Napoli si tassano per i dipendenti della società. La società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di dare accesso alla cassa integrazione per 15 dipendenti che lavorano nell’area amministrativa e che non hanno particolari attività da svolgere in smart working. Gattuso e Giuntoli hanno deciso di destinare così una mensilità del loro stipendio annuo ai dipendenti del club. L’iniziativa è stata condivisa anche dai calciatori.

Napoli, cassa integrazione per 15 dipendenti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che i calciatori del Napoli si sono riuniti nella loro chat di gruppo ed hanno deciso di intervenire in aiuto di quelle persone che, quotidianamente, partecipano con loro alle attività del centro sportivo e della sede di Castel Volturno.

“I giocatori sono dispiaciuti per il danno economico che dovranno sopportare i 30 dipendenti del club ai quali, quanto prima, faranno giungere il loro supporto economico. Il capitano, Lorenzo Insigne, ha chiesto di poter avere gli indirizzi di tutti i dipendenti per informare loro dell’ iniziativa intrapresa. La lotta al Covid 19 vede i giocatori del Napoli in prima linea, impegnati in manifestazioni di solidarietà, sia dal punto di vista morale sia economico” sono le parole della Rosea.