INSIGNE RINNOVO – Nei pensieri di Lorenzo Insigne ora c’è solo il futuro. Nei progetti in vista non ci sarà più Mino Raiola, suo agente negli ultimi tre anni. La decisione di rompere è arrivata in seguito ad incomprensioni e decisioni sbagliate. L’attaccante napoletano ha voluto rompere il rapporto con Raiola: il sostituto è già pronto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che presto Insigne si incontrerà con De Laurentiis per discutere il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Sarà assistito da un nuovo agente.

Insigne-Raiola, i motivi dell’addio

INSIGNE, RINNOVO FINO AL 2025

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che non appena si tornerà alla normalità, Insigne incontrerà il presidente De Laurentiis. Si discuterà il prolungamento del contratto.

“E’ nella volontà delle parti giungere ad un accordo che dovrebbe prevedere una nuova intesa fino al 2025 con tanto di adeguamento economico rispetto ai 5 milioni di stipendio attuale. Ad assisterlo, probabilmente, ci sarà Vincenzo Pisacane, il manager che cura anche gli interessi di Danilo D’Ambrosio, il difensore dell’ Inter e Federico Pastorello” sono le parole del quotidiano.