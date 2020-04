Il Napoli continua ad osservare Frank Kessie. Sembra essere lui il pupillo di Rino Gattuso quando guidava la panchina del Milan. Il club, per di più, potrebbe salutare Allan: motivo in più per monitorare il centrocampista ivoriano. L’edizione odierna di TuttoSport parla di un possibile scambio tra il club di ADL ed i rossoneri.

KESSIE NAPOLI, POSSIBILE SCAMBIO CON MILIK

L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che il profilo giusto per il Napoli nonchè pallino di Rino Gattuso, è Frank Kessie. E mentre il futuro di Milik in azzurro continua ad esser incerto, spunta l’indiscrezione.

Il quotidiano scrive in merito: “Al Milan piace Milik e sul piatto della bilancia potrebbe mettere proprio Kessie, più un conguaglio in soldi“.