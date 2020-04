IMMOBILE NAPOLI – Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, la situazione rinnovo di Dries Mertens si è complicata. Probabilmente ADL è rimasto perplesso dalla richiesta del belga (oltre ai 10 milioni di ingaggio in due anni anche la rinuncia da parte del club a portare la squadra in tribunale per i fatti dello scorso 5 novembre). Il Napoli, scrive il quotidiano, vuole valutare caso per caso ma se Mertens dovesse andar via, gli azzurri avrebbero bisogno di un attaccante valido. TuttoSport parla di Ciro Immobile, profilo seguito ed apprezzato dagli azzurri: spunta anche una strategia.

Giuntoli punta Cengiz Under: nell’affare può rientrare Hysaj

IMMOBILE NAPOLI, SPUNTA LA STRATEGIA DI ADL

Due profili seguitissimi dal Napoli sono Immobile della Lazio e Belotti del Torino. L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che il bomber biancoceleste potrebbe essere ceduto da Lotito ad una condizione.

“Dovrebbe essere il trentenne di Torre Annunziata a chiedere a Lotito di essere ceduto e la Lazio accetterebbe il sacrificio per non meno di 80 milioni” sono le parole del quotidiano.