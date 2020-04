CENGIZ UNDER NAPOLI – Potrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato un altro affare multiplo tra il Napoli e la Roma. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che dopo Manolas-Diawara della scorsa estate, potrebbe esserci un nuovo scambio tra il club di ADL ed i giallorossi. Giuntoli ha puntato l’ala destra della Roma: per Hysaj non c’è futuro azzurro.

Insigne, rinnovo fino al 2025: atteso incontro con ADL, i dettagli

CENGIZ UNDER NAPOLI, SCAMBIO CON HYSAJ?

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che a Giuntoli è sempre piaciuto (molto) Cengiz Under, 22enne della Roma, accostato al Napoli nella primavera del 2017. L’ala destra giallorossa ha le caratteristiche per arricchire l’organico azzurro ed irrobustirlo.

La sua quotazione però, scrive il quotidiano, prossima ai 25 milioni di euro, fa impallidire il Napoli. La Roma si è ripetutamente interessata ad Hysaj: lo scambio potrebbe diventare possibile.

Il ds del Napoli punta anche Karsdorp della Roma: l’esterno basso è attualmente in prestito al Feyenoord, ma presto tornerà, sia in Italia che sul mercato.