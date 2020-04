AZMOUN NAPOLI – È Sardar Azmoun uno degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Attaccante classe ’95, l’iraniano milita nello Zenit che attualmente non sembra volersene privare. Tutto, però, è possibile. Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’intermediario dell’affare, Vincenzo Morabito:

AZMOUN NAPOLI

“Azmoun ha un contratto fino al 2022, me l’ha confermato il padre. Dopo il COVID-19 non ci sarà il mercato del dopo Neymar. Azmoun prima poteva valere 25 milioni, ora lo puoi prendere con 15. Noi non siamo stati contattati dal Napoli, non escludo che il Napoli ne abbia parlato con qualche altro agente incaricato.

INSIGNE, OPZIONE RINNOVO: LE ULTIME

Il padre ha dato a me il mandato di seguirlo al 100%. Volevamo portarlo in Inghilterra, ma anche l’Italia ben venga. Ramadani l’avrà proposto al Napoli? Non lo escludo, è un agente che si muove tanto. Magari avrà avuto il mandato dallo Zenit, ma faccio fatica a crederlo”.

Raffaele Auriemma è poi intervenuto per chiarire:

“Fonti autorevoli mi parlano di una scadenza nel 2021. Già questo può facilitare il Napoli, questo ragazzo è stato proposto al Napoli da Fali Ramadani, agente ufficioso. Se parli con la famiglia di Azmoun, il padre ti dice che nessun agente ha la procura. Ci sarebbe una disputa tra la mediazione di Ramadani che con il Napoli ha un lunghissimo rapporto, dovrà vendere Koulibaly quest’estate. Il padre invece avrebbe dato la mediazione a Vincenzo Morabito”.

QUANTO COSTA AZMOUN?

Quanto costa allora Sardar Azmoun? Secondo l’intermediario il prezzo si abbasserà notevolmente, fino ai 15 milioni. Un prezzo che sarebbe in linea con quello che è il valore del sito specializzato Transfermarkt. Secondo quest’ultimo infatti il costo si aggirerebbe intorno ai 14,5 milioni di euro.

Che ruoli può ricoprire Sardar Azmoun? Di natura è un centravanti, una punta pur avendo anche altre caratteristiche. Può infatti giocare anche un passo indietro al centravanti. La sua caratteristica principale è la capacità di usare bene entrambi i piedi.