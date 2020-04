ULTIME NOTIZIE CALCIO – La notizia è di quelle in grado di far tremare il mondo del calcio. O meglio, tutti coloro che tengono ad uno dei club più importanti di sempre: il Barcellona.

Il leader del gruppo Si al Futur, Vincent Font, candidato alla prossima presidenza della società blaugrana, ha aperto ad uno scenario che avrebbe del clamoroso: il Barcellona sarebbe a rischio fallimento a causa della crisi interna al club. Le elezioni sono in programma nel 2021, ma sono in molti a volerle anticipare. Il tutto è stato scaturito da forte crisi interna al club, che ha raggiunto il culmine nella giornata di giovedì, quando sei membri del Consiglio si sono dimessi dalle loro cariche.

“Per molto tempo abbiamo avvertito i membri della società che il club si sta avviando verso la tempesta perfetta“, ha scritto in una lunga lettera indirizzata alla stampa lo stesso Font. “Se i rischi erano grandi, ora sono diventati giganteschi – continua Font -. Siamo nel mezzo di una pandemia che ha fermato il pianeta e avrà effetti in tutti i settori della vita, anche nello sport. Allo stesso modo, per mesi abbiamo assistito a una vergognosa escalation di crepe nel comportamento istituzionale del club, un processo che è culminato in questi giorni con accuse e gravi rimproveri tra i membri del consiglio di amministrazione, oltre a sei improvvise dimissioni. Il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over“.

Tutti i recenti problemi legati al Barcellona

Ma non è finita qui, Font ha anche ripercorso le tappe degli ultimi “casi” legati al Barcellona: “Abbiamo vissuto la condanna del club per il caso Neymar. Poi le divergenze pubbliche tra dipendenti e giocatori e l’udienza sul caso dei social media che sembra confermare lo scandalo“.

Poi continua: “Aggiungiamo anche una politica sportiva irregolare, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la significativa riduzione delle entrate a causa della pandemia. La squadra inoltre è in guerra civile da molte settimane contro la proprietà, con Messi che ha avuto un’aspra disputa con Bartomeu riguardo al taglio degli stipendi e con Eric Abidal per le accuse ricevute in merito al licenziamento dell’ex allenatore Ernesto Valverde“. Insomma, una situazione paradossale che rende il clima rovente.