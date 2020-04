Fabian Ruiz Napoli – Il calciomercato non è iniziato, ma con l’emergenza Coronavirus, le società si sono attivate con chiamate, messaggi, approcci, contatti e anche richieste.

Sicuramente è presto per parlare di tutto, anche perché la stagione dovrà concludersi e quest’anno, succederà alcuni mesi dopo del previsto. Il mercato sarà imprevedibile, ancora di più.

Fabian Ruiz Napoli, la lista del Barcellona

Secondo quanto rivela Mundo Deportivo, una società che ha le idee chiare è il Barcellona. Il club catalano ha una lunga lista di obiettivi dove dentro ci sono anche tre giocatori che militano nel nostro campionato.

Uno di questi è Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, il quale, è corteggiato da tanti club. Infatti, non solo i blaugrana, ma l’ex Betis è nel mirino anche di Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco.

Fabian Ruiz Napoli

Dal canto suo, la società partenopea sta cercando di blindare il classe ’96, ma con il campionato fermo e il divieto di fare qualunque cosa, non sta aiutando la dirigenza campana. Le parti si devono aggiornare nelle prossime settimane, con il Napoli che metterà sul piatto un’offerta importante per non perdere l’atleta.

Gli altri “italiani” cercati dal Barcellona

Oltre a Fabian, il Barcellona ha messo nell’obiettivo anche Luiz Felipe, difensore della Lazio e Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Quest’ultimo sembra davvero interessato a raggiungere il compagno di nazionale, Lionel Messi.

Negli altri campionati, dovranno stare attenti Paris Saint-Germain, Manchester City, Tottenham e Lipsia. Motivo? Josep Maria Bartomeu e i suoi collaboratori hanno messo gli occhi anche rispettivamente su Neymar, Aymerica Laporte, Tanguy Ndombele e Dayot Upamecano.

Fabian Ruiz Napoli, Instagram

Il giocatore azzurro, ultimamente, è molto attivo su Instagram, dove, nelle ultime ore, ha parlato anche privatamente con un giornalista spagnolo dove ha ammesso di passare questa quarantena con serie tv, film e playstation.