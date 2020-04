Coronavirus Italia – Un giorno di Pasqua di fuoco per la polizia italiana. Dopo tantissimi appelli e annunci per restare a casa a causa dell’emergenza sanitaria, molte persone sono scese in strada e senza motivo.

E continua la lotta, anche oggi nel giorno di Pasquetta, per fermare le persone che vorrebbero raggiungere località anche balneari e godersi il giorno di sole.

Coronavirus Italia ultime notizie

Il Viminale ha comunicato che sono stati effettuati a Pasqua oltre 270 mila controlli con quasi 14 mila multe. In particolare, secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri sono state 213.565 le persone e 60.435 le attività sottoposte a controllo e 13.756 i cittadini e 121 i negozianti sanzionati.

Per 100 è scattata invece la denuncia per false dichiarazioni e per 19 positivi al virus quella per violazione della quarantena. Infine sono stati 16 i negozi chiusi e 31 quelli per i quali è stata disposta la sospensione provvisoria dell’attività.

Coronavirus Italia Milano, percentuale alta

Secondo quanto rivela Il Mattino, nella città di Milano, il 5% dei controllati è fuori senza motivo. Il sindaco Giuseppe Sala, attraverso un video sulle sue pagine social, ha dichiarato:

“I dati relativi alle altre forze di Polizia, dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Io vorrei che questo fosse chiaro. Si controlla normalmente soprattutto il traffico ma di traffico ce n’è ben poco, per cui ad oggi si controlla il rispetto delle ordinanze e si gestisce il pronto intervento”.

Strade di Roma

Coronavirus Italia, 200 multe a Roma

A Roma, nella capitale, i controlli sono serrati. Sotto la maggiore ispezione sono le direttrici che portano verso il mare, parchi e ville storiche da sempre meta abituale il giorno di Pasquetta.

Sono oltre 30 mila i controlli effettuati tra ieri e sabato dalla polizia locale con 200 illeciti registrati. Fermati veicoli con a bordo anche più persone pronte a passare la giornata fuori.

