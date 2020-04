Follia a Milano, nascono i gruppi Telegram per eludere i controlli da Coronavirus

Una vera e propria follia, pare che a Milano siano nati gruppi Telegram con i quali si eludono i controlli da Coronavirus.

Nei giorni tragici dell’emergenza sanitaria in Lombardia e in tutto il paese, nella ligia e laboriosa Milano una vera e propria follia si è diffusa a macchia d’olio: gruppi telegram per segnalare ed eludere i posti di blocco delle Forze dell’Ordine nascono in queste ore.

Nei giorni in cui un intero paese è sanitariamente e moralmente in ginocchio per l’epidemia scoppiata in Lombardia e diffusa in tutto il paese certi atteggiamenti sono a dir poco criminali: si attende un immediato intervento della Polizia Postale e del gestore dell’applicazione.

Già nella giornata di ieri sono stati numerosi i controlli sulle strade statali che portavano fuori Milano con centinaia di auto in fila che provavano ad eludere i divieti della normativa anti Covid-19: un atteggiamento a dir poco irresponsabile.