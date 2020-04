LECLERC TWITCH – Il pilota monegasco della Formula Uno, Charles Leclerc, si rende protagonista sul suo profilo Twitch di un episodio goliardico con il collega Calum Ilot. Il famoso pilota, trova spazio per rispolverare qualche sua rimembranza del napoletano.

Charles Leclerc

Leclerc Twitch, Chi è Charles Leclerc



Giovane pilota della Ferrari, classe 97, Charles Leclerc è uno dei piloti più giovani ad aver vinto un gran premio. Il ragazzo ha vissuto un infanzia piuttosto difficile caratterizzata prima dalla perdita prima del padre ,che muore all’età di 57 anni, e poi di Jules Bianchi che lui considerava come un padrino. Dopo aver mosso i primi passi nei kart, nel 2014 arriva la consacrazione alla Formula Uno Renault 2.0 per poi approdare, nel 2015, in Formula 3. Nel 2017 prende parte con la Prema Racing al campionato di Formula 2: con sette vittorie e dieci podi su ventidue gare, Leclerc vince il campionato.

Leclerc a lezioni di napoletano: “Rilassante o c***”

Lontano dai circuiti veri, Charles Leclerc passa il tempo libero a giocare al famoso videogioco F1 2019. A sfidarlo è il collega Callum Ilot, pilota britannico. Mentre gareggiavano sulla pista virtuale di Silverstone, ad un certo punto Ilot lo deride dicendo “mi sto rilassando“, il monegasco, preso dalla foga della competizione, risponde a piena voce in napoletano “Rilassando? O c**z“, lui che il napoletano lo mastica visto che ha avuto una relazione sentimentale con una ragazza di origine partenopee.

Il video

