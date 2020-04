Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e calciatore del Benevento:

“Lorenzo è veramente il mio capitano e il mio idolo e il mio calciatore preferito. Oltre ad essere fortunato perché è mio fratello, sono fortunato perché siamo vicini.

Non ho avuto la fortuna di conoscere Gattuso, ma non ho mai visto un allenatore martellante come Inzaghi”.