Il Napoli pensava a Salvatore Sirigu nelle ultime settimane: il portiere del Torino era un probabile sostituto ad Alex Meret, qualora dovesse andar via. L’azzurro vorrebbe garanzie precise: non accetterebbe di restare come secondo portiere titolare. Si spengono però le voci che vedono il portiere granata in maglia azzurra: il calciatore ha espresso la sua volontà di restare a Torino e concludere lì la sua carriera. La notizia è dell’edizione odierna di TuttoSport.

SIRIGU NAPOLI, TRATTATIVA SFUMATA

L’edizione odierna di TuttoSport fa sapere che Sirigu, accostato ripetutamente agli azzurri come sostituto di Alex Meret, vuole chiudere la sua carriera al Torino.

Inoltre, Urbano Cairo non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei migliori calciatori della sua squadra.