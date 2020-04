RINNOVI NAPOLI – Piotr Zielinski e Fabian Ruiz non si toccano: l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, li considera pilastri su cui costruire il Napoli del futuro. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

RINNOVI NAPOLI, GATTUSO BLINDA ZIELINSKI E FABIAN RUIZ

In attesa di sapere quando ripartirà il campionato o quando gli azzurri potranno tornare ad allenarsi a Castel Volturno, si pensa al Napoli del futuro. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che Rino Gattuso considera Zielinski e Fabian Ruiz ‘intoccabili’. Il quotidiano scrive che la società sta discutendo del rinnovo con il polacco che ha il contratto in scadenza 2025: la clausola aggira intorno ai 100 milioni. Lo spagnolo è corteggiato da grandi società europee ma a breve verranno avviate discussioni per trovare un accordo che soddisfi tutti.

“Una stretta di mano, poi il rinnovo sino al 2025, infarcendo il contratto della clausola che si riterrà opportuna (un centinaio di milioni di euro)” sono le parole del quotidiano.