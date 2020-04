Manchester United, l’ex capo scout: “Volevamo Koulibaly ma poi abbiamo scelto Maguire”

Javier Ribalta, ds dello Zenit San Pietroburgo ed ex capo scout del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” dove ha confessato ,in passato, l’interesse dei Red Devils per Kalidou Koulibaly. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly? Quando lavoravo al Manchester United come capo scout ammetto che ci interessava e che lo abbiamo seguito, la verità è che era nella lista dei giocatori futuribili che guardavamo spesso. Non so dire perché non l’abbiamo preso, alla fine arrivò Maguire. Ma era un giocatore che c’interessava”.

“Rifiutata un’offerta di 100 milioni di euro?Non lo so, perché ero il capo scout e non facevo le trattative. Quindi non so dire se c’è stata un’offerta o meno e se si di quanto, però ribadisco che è vero che lo seguivamo con grande interesse”.

