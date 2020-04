Slitta la ripresa degli allenamenti, Malagò: “Spostata al 29 aprile o al 4 maggio”

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Giovanni Malagò, presidente del CONI. Argomento della conversazione radiofonica è stata la ripresa degli allenamenti, con Malagò che ha anticipato alcune decisioni del nuovo DPCM:

“Sono in contatto costante con il ministro Spadafora, ritengo che nel nuovo DPCM venga prorogata la data della ripresa degli allenamenti. Quando? Al 27 aprile o anche nel fine settimana del 1 maggio, forse il 4.

L’assegnazione dello Scudetto non dipende da me, decide il Consiglio Federale. Io ho la mia idea, ma non la dico per non fare polemiche”.