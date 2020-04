FELTRI CORONAVIRUS – Vittorio Feltri, direttore di Libero, esprime tutto il suo malumore per le misure imposte dal Governo.

Nel suo editoriale, sull’edizione odierna di Libero, Feltri ha parlato dei lombardi e dei veneti, definendoli “gli italiani più attivi”. Il titolo del suo editoriale è “Sono stanco ora esco e sia finita” come se volesse dare il permesso di trasgredire dai decreti emanati dal Governo per limitare il contagio da Coronavirus. Ecco le sue parole:

“Dopo circa un messeri clausura, imposta un tanto al chilo dal governo, gli italiani, lombardi e veneti in particolare, i più attivi, hanno il diritto di averne le scatole piene. E si vede, perché ad onta dei divieti rigorosi, hanno cominciato ad infischiarsene dei medesimi e hanno ripreso ad uscire di casa. La ribellione è contagiose almeno quanto il coronavirus, e sono sicuro che entro Pasqua coloro che se ne andranno a spasso in città, facendosi beffe dei sacri comandamenti di Conte saranno numerosi, aumenteranno ogni dì. E non ci sarà sanzione che possa tenerli a cuccia”.

Gli attacchi di Feltri verso il Sud

Vittorio Feltri, tramite il giornale che dirige, non è nuovo ad uscite a vuoto in merito all’emergenza da Coronavirus in Italia. In svariati articoli Feltri non ha esitato a gettare fango contro il Sud e contro la città di Napoli.

Un esempio lampante, l’articolo dello scorso 3 aprile. Articolo nel quale si denuncia una “quarantena alla napoletana”, con tutta la gente in strada, mettendo in mostra una foto che in realtà era stata scattata a Genova.

Il giornale Libero non è nuovo ad attacchi contro il Sud. Lo scorso 4 marzo c’era stata la felicità dei primi infettati da Coronavirus al Sud. “L’infezione crea l’Unità d’Italia” – “ora sì che siamo tutti fratelli, finita la caccia all’untore del Nord”. Cosi scriveva il giornale, quasi contento che il contagio da Coronavirus avesse toccato tutto lo stivale.

Non è difficile aspettarsi certe uscite dal giornale Libero, vista la direzione di Vittorio Feltri, proprio colui che dopo i cori razzisti contro la città di Napoli, durante la partita Brescia-Napoli, aveva scritto sul proprio account twitter:

“Da lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona”

Insomma non una novità che Feltri faccia certe uscite a vuoto, andando addirittura contro le misure imposte dal Governo.