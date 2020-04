DE MAGISTRIS CORONAVIRUS – In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha aggiornato la popolazione sulle ultime misure anti-Coronavirus, includendo anche il filo diretto proprio con i cittadini. De Magistris non ha trattenuto qualche frecciatina a De Luca, espressa sulla decisione del Governatore di chiudere i ristoranti anche per i servizi a domicilio. Queste le sue parole:

“La decisione di De Luca di chiudere i ristoranti è sbagliata dal punto di vista sanitario. La consegna a domicilio permetterebbe alle persone di stare a casa e ricevere comunque il cibo. Spero che questa decisione non venga reiterata, è un provvedimento illegittimo! Stiamo lavorando come giunta comunale in due direzioni: stiamo assegnando dei codici a chi ha diritto agli aiuti alimentari, stiamo cercando di arrivare a 20 mila famiglie.

Vogliamo aiutare tutti, anche chi lavora in nero. Per ora abbiamo avuto a che fare con pochissimi furbetti, stiamo proponendo da tempo il reddito di quarantena, ma serve un accelerazione da parte del Governo centrale. Vedo più gente per strada, ci può stare ma può diventare pericoloso. L’amore va dimostrato con la distanza. Chiedo alla polizia di non diminuire i controlli, dal 4 maggio in poi vedremo come ricominciare”.

Nel suo intervento precedente, Vincenzo De Luca ha chiesto ulteriori sacrifici alla popolazione campana, parlando anche della fase 2. Secondo il governatore della Regione Campania, la fase 2 potrebbe scattare – per le attività commerciali – già per la fine di aprile se non per l’inizio di maggio. Per quanto riguarda le misure di sicurezza per Pasqua, ci sarà l’esercito ai caselli autostradali a prevenire eventuali rientri dal Nord. In ultimo, la manovra finanziaria: De Luca ha spiegato le modalità per richiedere i 1000 da lavoratori autonomi.