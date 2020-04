DE LUCACORONAVIRUS – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha parlato nel consueto appuntamento settimanale, tramite una diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale.

DE LUCA CORONAVIRUS

Il presidente ha fatto il punto della situazione di emergenza nella Regione Campania. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sulla Fase 2

“Si sta ragionando sulla fase 2, è del tutto evidente che siamo chiamati a fare un altro sacrificio di due settimane: è pesante per tutti, ma davvero rischiamo di perdere tutto per una impazienza che sarebbe ingiustificabile. Possiamo parlare seriamente di ripresa economica e vita sociale quando avremo la certezza non di aver risolto il contagio, ma quando avremo la certezza che è stato contenuto, bloccato il percorso di crescite dell’infezione”.

“Contiamo di arrivare a ciò a fine aprile, inizio maggio, poi potremo parlare di ripresa delle attività economiche: gran parte dei lavoratori dell’edilizia lavora all’aperto, potremo dare respiro alle attività di manutenzione delle strutture balneari. Non dobbiamo rischiare di chiudere tutto, sarebbe una tragedia”.

Sul ritorno alla vita

“Non torneremo alla vita normale, per mesi dovremo indossare le mascherine: la quantità di cittadini contagiati è enorme, c’è una parte di asintomatici che anche senza febbre e altre difficoltà sono soggetti che possono trasmettere il contagio”.

L’obbligatorietà delle mascherine

“In Lombardia c’è un’ordinanza che istituisce l’obbligatorietà della mascherina, noi qui vogliamo mettere in produzione 3-3,5 milioni di mascherine e poi istituirne l’obbligatorietà. Abbiamo quest’obiettivo, la nostra idea è distribuire dalla prossima settimana le mascherine. Distribuirle alle farmacie, ai medici, alle residenze sanitarie assistite, alla Caritas, ai servizi sociali dei Comuni: distribuire alle fasce più deboli, gratuitamente. Poi i supermercati e tabaccherie con prezzo dimezzato a quello di costo, per evitare speculazioni”.

Tampone per tutti?

“C’è una carenza di reagenti per i tamponi a livello mondiale, per questo è irragionevole fare i tamponi a tutti. Il test rapido, invece, non è sicuro e quando parliamo di salute pubblica non possiamo riferirci a soluzione approssimative e non certe. Il risultato va sempre verificato nelle strutture ospedaliere”.

Fase 2 per sanità ed economia

“Stiamo già lavorando alla fase due per il piano sanitario. Mentre per il piano economico sociale, siamo già nella fase due. Uno sforzo per dare una mano alla povera gente e alle piccolissime imprese che non hanno lavorato in questi mesi”.

Cotugno eccellenza mondiale

“Questa epidemia ha dimostrato che le eccellenze non sono solo al Nord, il nostro Cotugno è un eccellenza mondiale!”

Rientri dal Nord per Pasqua

“In queste ore c’è il pericolo rappresentato dai rientri dal Nord. Ci saranno posti di blocco nei caselli autostradali, controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie. Dobbiamo impedire che ci venga portata un’onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane. I controlli saranno rigorosi, la mobilità non è consentita. Ci sono ammende che vanno da 400 a 4mila euro. Le forze dell’ordine saranno impegnate con grande determinazione, chiunque sarà trovato fuori casa senza motivo sarà sanzionato”.

L’appello alle case per anziani

“Ai privati che gestiscono le case per anziani dico di segnalare le proprie attività alle Asl territorialmente competenti in modo da consentire controlli preventivi. Bisogna evitare la ricostruzione di una lunga catena di contatti. Abbiamo controllato le case pubbliche ma chiedo a chi gestisce quelle private di segnalarle”.