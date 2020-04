De Luca annuncia: “Blocchi ai caselli autostradali, pericolo rientri dal Nord. Chiunque fuori senza motivo sarà multato”

Nel corso del suo consueto appuntamento in diretta su Facebook, per tutti gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in Campania, Vincenzo De Luca ha anticipato anche alcune misure preventive straordinarie per Pasqua. Il motivo? Evitare rientri dal Nord e gite fuori porta per le festività di Pasqua e Pasquetta:

CORONAVIRUS CAMPANIA, LE MISURE PER PASQUA E PASQUETTA

“In queste ore c’è il pericolo rappresentato dai rientri dal Nord. Ci saranno posti di blocco nei caselli autostradali, controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie. Dobbiamo impedire che ci venga portata un’onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane.

I controlli saranno rigorosi, la mobilità non è consentita. Ci sono ammende che vanno da 400 a 4mila euro. Le forze dell’ordine saranno impegnate con grande determinazione, chiunque sarà trovato fuori casa senza motivo sarà sanzionato”.

