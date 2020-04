CORONAVIRUS CAMPANIA – Pasqua e Pasquetta si avvicinano ed i Campania sta per scattare il ‘lockdown’ per evitare ai cittadini qualsiasi spostamento. L’edizione odierna de La Repubblica fa sapere che in tutta la regione domenica e lunedì supermercati ed alimentari resteranno chiusi. In più, per controllare spostamenti e prevenire contagi arrivano altri cento soldati.

Allarme Coronavirus, a Napoli pescherie prese d’assalto per il giovedì Santo

CORONAVIRUS CAMPANIA, MISURE RESTRITTIVE PER PASQUA

A Pasqua bisogna restare in casa, nulla sarà giustificato. L’edizione odierna de La Repubblica fa sapere che nei giorni di Pasqua e Pasquetta, 12 e 13 aprile, le autostrade saranno presidiate dall’esercito ed un drone sorvolerà le città per scoprire eventuali assembramenti. Arrivano dunque altri 100 soldati nella regione Campania.

“Nei giorni di domenica e lunedì resteranno chiusi anche supermercati e alimentari. In Campania scatta il lockdown di Pasqua: più uomini sul territorio e ulteriori restrizioni alle attività commerciali per evitare qualsiasi spostamento da parte della popolazione” conclude il quotidiano.