Allarme Coronavirus, a Napoli pescherie prese d’assalto per il giovedì Santo!

L’avvicinarsi della Santa Pasqua viene vista con grande apprensione dai vertici del Governo. La paura maggiore riguarda le abitudini degli italiani, soliti a pranzi corposi e celebrazioni religiose, che potrebbero creare assembramenti nelle varie città. Preoccupazioni purtroppo confermate.

Arrivano più testimonianze, infatti, su quanto a Napoli questa mattina le pescherie siano state prese d’assalto. Lunghe file di persone (come si vede nella foto sottostante scattata a Casalnuovo da Napoli Zon) in attesa dell’acquisto degli alimenti per la preparazione della rinomata zuppa di cozze.

Ciò sta creando i tanto temuti assembramenti, con tante persone che stanno così ignorando le norme di sicurezza imposte dal governo.

ECCO LA FOTO:

FOTO: Napoli Zon