ROMA CASSA INTEGRAZIONE – Era solo questione di tempo, ma quanto si vociferava si è puntualmente avverato. Parliamo dei dipendenti dei club di Serie A posti in cassa integrazione.

Ad aprire il fronte è stato il Napoli, con il presidente De Laurentiis che ha deciso di ricorrere alla CIG per 25 dipendenti a tempo indeterminato con contratto non sportivo. Ora anche un’altra società del massimo campionato italiano si è accodato ai partenopei.

Cassa integrazione i propri dipendenti, succede ancora in Serie A

Si tratta della Roma che – come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha messo in cassa integrazione oltre 250 dipendenti. La decisione era nell’aria ed è stata presa nei giorni scorsi. Si comincerà con i primi 77 dipendenti questa settimana, poi da maggio via ai prossimi. Saranno interessati tutti i settori della società se non si riprenderà a giocare.