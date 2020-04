RINNOVO MERTENS – L’emergenza Coronavirus ha congelato alcune situazioni in casa Napoli. Una di queste riguarda i rinnovi. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne parla.

RINNOVO MERTENS, TUTTO FERMO

Il rinnovo di Dries Mertens era una priorità che al momento è nel freezer. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport scrive: “Qualcosa prossimamente accadrà, questo è fuori discussione, a prescindere dalle proroghe concesse dalle istituzioni del calcio per il saldo degli stipendi: il Napoli, del resto, è abituato a onorare gli stipendi ogni mese con precisione estrema, sempre in anticipo e mai in ritardo, e dunque è realistico pensare che le parti cominceranno quantomeno a inaugurare la questione”.

Dries nell’incontro con De Laurentiis ad inizio marzo chiese di rivedere la sua posizione, di ammorbidirsi, ma da quella data è passato oltre un mese. Ed oltre alle multe, e agli stipendi, nel congelatore è finito anche il suo contratto. Tutto è fermo, i giocatori continuano ad allenarsi da casa in attesa del ritorno a Castel Volturno.