Sky, Modugno: “Boga somiglia a Lavezzi! Farà una carriera straordinaria”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato del dichiarato obiettivo azzurro, Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo.

Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il collega ha parlato delle caratteristiche tecniche di Boga, di quanto sia migliorato sotto la guida De Zerbi e di una sua somiglianza con il primo Ezequiel Lavezzi visto a Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Boga è un po’ il primo Lavezzi. È cresciuto in strada, è molto istintivo. Quand’era piccolo tutti volevano giocare con lui per il suo talento. Deve migliorare la fase di non possesso ma è molto bravo quando guarda soprattutto la porta avversaria. Quest’anno è cresciuto tantissimo e grazie a De Zerbi fa anche gol. Sarebbe un colpo enorme e di prospettiva vista l’eta e i margini di miglioramento di un ragazzo destinato a fare una carriera straordinaria”.

Jeremie Boga, ivoriano classe 1997, è in forza al Sassuolo. Quest’anno il velocista dei neroverdi si sta mettendo in mostra a suon di giocate favolose e gol, ben 8 in 24 apparizioni, con anche 4 assist in archivio.

Che Boga sia un obiettivo del Napoli non è un segreto. Non è per nulla scontato che l’ivoriano possa arrivare facilmente alla corte di Gattuso, visto l’inserimento del Chelsea, che potrebbe esercitare la clausola di recompra che ha sul calciatore.