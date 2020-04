VERTONGHEN AL NAPOLI – Tra i nomi per sostituire il numero 26 del Napoli Kalidou Koulibaly il ”gigante buono”, spunta quello di Jan Vertonghen. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta gli aggiornamenti. Di seguito quanto evidenziato:

“Sembra che l’Inter sia in vantaggio per lo stopper, ma il Napoli resta in attesa per capire se e quando è il momento giusto per affondare il colpo. In più potrebbe essere sfruttata la carta Dries Mertens, che a giorni firmerà il suo prolungamento di due anni con il club azzurro e non potrà che parlarne bene con il compagno e amico di nazionale”.

Jan Vertonghen difensore dal 2012 nel Totthenam. Il suo contratto è in scadenza il 30.06.2020. Jan è un giocatore belga nato il 24 aprile 1987. Principalmente centrale mancino di difesa, viene soprannominato SuperJan (dal personaggio dei fumetti Superman) dai tifosi del Tottenham per la sua grande versatilità, in grado di fargli ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo.

Quando giocava nell’Ajax, l’allenatore Frank de Boer gli affidava il ruolo di terzino sinistro e centrocampista difensivo; nel maggio 2012 per le ultime due partite del campionato olandese venne utilizzato anche come terzino destro. È inoltre abile nei calci di punizione, colpendo il pallone con molta violenza.

Durante la Premier League 2019/20 ha giocato 19 partite, collezionando una rete e un assist.

La società azzurra dopo l’acquisto di Rrahmani, a gennaio, ragiona su due nomi grossi, uno tra questi è Vertonghen. Può essere ripristinata la difesa degli azzurri, ormai pronta a salutare Koulibaly, uno dei sacrificati di De Laurentiis in vista del prossimo mercato estivo.