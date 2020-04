Napoli stipendi – Due giorni fa, la Lega Serie A ha ufficializzato di aver trovato l’accordo con i giocatori per il taglio degli stipendi.

Ogni società, con i propri calciatori, deciderà come fare e come attuare questi tagli. Anche il Napoli è compreso in questo accordo e in queste ore, il presidente Aurelio De Laurentiis, sta trattando con i suoi atleti.

NAPOLI STIPENDI, INSIGNE FA DA MEDIATORE

Capitan Lorenzo Insigne è il mediatore della trattativa. Il calciatore discute con i sindacati, aggiorna i compagni di squadra ed è in costante contatto con la società.

C’è anche il procedimento delle multe ancora in corso. In questo momento è fermo al Collegio arbitrale, ma si andrà avanti nei prossimi mesi, appena passata l’emergenza Coronavirus.

De Laurentiis insieme a Politano

NAPOLI STIPENDI, LA PAURA DEI CALCIATORI

C’è anche il rischio della causa sui diritti d’immagine, mai scongiurato e questa battaglia legale incide sul raggiungimento di un eventuale accordo sugli stipendi e potrebbe essere un nuovo tormento nella testa dei calciatori, dopo quello delle multe.