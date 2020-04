James Napoli – Il mercato ogni giorno regala notizie clamorose o anche ritorni di fiamma, che mai ti aspetti. È il caso di James Rodriguez.

Il colombiano lascerà il Real Madrid a fine stagione e su di lui ci sono diversi club, soprattutto Juventus e Napoli.

Secondo As, quotidiano iberico, il calciatore non rientra nei piani del tecnico Zinedine Zidane e vuole cambiare aria. La società spagnola è pronta a trattare.

Il prezzo del cartellino è sceso rispetto all’ultima estate, quando Florentino Perez chiedeva almeno 40-45 milioni di euro per liberarlo.

C’è tanta concorrenza sul classe ’91. Infatti, su di lui, c’è il ritorno della società di Aurelio De Laurentiis, ma non solo. Secondo i media spagnoli, anche la Vecchia Signora ci ha fatto il pensierino.

A fare da sponsor per lui, è l’ex compagno ai tempi di Madrid: Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha raccomandato al suo club le qualità del 29 enne e ritrovarlo in bianconero lo farebbe molto felice. I due hanno un ottimo rapporto anche di amicizia fuori dal campo.

Ma non solo club italiani. James Rodriguez è finito anche nel mirino dell’Everton. Il tecnico degli inglesi, Carlo Ancelotti, lo voleva fortemente quando era sulla panchina del Napoli e ci riproverebbe a riportarlo sotto la sua guida.

Il Real Madrid però, potrebbe anche inserirlo nella trattativa con il Manchester United per acquistare Paul Pogba. Ai Red Devils non dispiacerebbe portare l’ex Bayern Monaco all’Old Trafford e cedere il francese in Spagna.

James Rodriguez, il colombiano molto seguito su Instagram

James è uno dei calciatori più seguiti su Instagram. Infatti, dopo Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, il colombiano è il quarto in questa speciale classifica e conta 893 post all’attivo, ma soprattutto 45,2 milioni di follower.