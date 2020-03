Il Real Madrid pensa alla cessione di James Rodriguez: i blancos hanno già il sostituto

Il colombiano è in scadenza di contratto nel 2021

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

James Rodriguez in partenza. Il trequartista del Real Madrid, grande obiettivo del Napoli in estate, potrebbe lasciare davvero il club spagnolo.

Infatti, come rivela As, i blancos sono pronti a vendere il colombiano, in scadenza di contratto l’anno prossimo. La paura del Real è quella di non riuscire a rinnovare il contratto del giocatore e perderlo a parametro zero dopo aver speso 80 milioni di euro nel 2015.

Finora, non ci sono club disposti a prendere il 29 enne visto il suo ingaggio, oltre 7 milioni di euro annui. Intanto, le Merengues, hanno già il sostituto, in casa: Martin Odegaard, che sarà di ritorno dal prestito alla Real Sociedad.