Coronavirus Ssc Napoli – Una bellissima iniziativa della società Ssc Napoli per quanto riguarda questa emergenza Coronavirus in questo periodo di Pasqua.

Infatti, il club azzurro, ha donato uova giganti al personale sanitario degli ospedali che lottano contro il Covid-19.

Coronavirus Ssc Napoli, l’iniziativa

Sono uova di Pasqua SSCN prodotte su licenza da Crispo, nel formato gigante e che di solito sono donati ai giocatori, allo staff tecnico e dirigenti della società, i quali, hanno deciso di rinunciare, come comunicato sul sito ufficiale del club:

“SSC Napoli ha deciso di donare le uova di Pasqua SSCN prodotte su licenza ufficiale da Crispo, nel formato gigante (3,5 kg) al personale sanitario (medici ed infermieri) di tutti i reparti degli ospedali che in questo momento lavorano in prima linea nel contrasto al Covid-19.

I giocatori del Napoli ringraziano i tifosi

Si tratta delle uova di Pasqua, che generalmente vengono donate ai giocatori, allo staff ed ai dirigenti, ma tutti hanno deciso di rinunciarvi. Per destinarle a quelle persone che in queste settimane si stanno prendendo cura degli italiani, mettendo a repentaglio la propria vita.

Un uovo gigante si presta ad un consumo in una comunità, e le comunità ospedaliere attive in questo periodo, sono luoghi eccezionali.

SSC NAPOLI, ARRIVA LA CHARITY FOOD

È un gesto simbolico con il quale la SSC Napoli intende ringraziare anche a nome di tutti i tifosi, i medici e tutto il personale sanitario che senza sosta da settimane, adempie con professionalità ed incredibile senso del dovere, alle proprie responsabilità.

SSCN ha sta inviando uova di Pasqua a tutti i reparti impegnati nella lotta al Covid-19, in tutta la regione Campania, in numero proporzionale al numero di posti letto, e dunque alle dimensioni del reparto ed in particolare agli ospedali:

A.O. dei COLLI -PRESIDIO COTUGNO

IST. TUMORI PASCALE

A,O, SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO

A.O. SAN PIO

P.O. LORETO MARE

A.O.U. ‘FEDERICO II’ DI NAPOLI

A.O. S. G. MOSCATI

A.O. dei COLLI -PRESIDIO MONALDI

OSPEDALE DEL MARE

A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI

P.O. BOSCOTRECASE

P.O. SANT’OTTONE FRANGIPANE ARIANO IRPINO

P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI

P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI

P.O. MADDALONI”

