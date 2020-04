ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Durante la diretta radiofonica è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing presso Società Sportiva Calcio Napoli.

“L’idea è quella di mettere insieme tante peculiarità. Lo staff di una squadra di Serie A è eccellenza pura, quindi faremo 3 livelli di difficoltà. Se allenano grandi campioni, possono allenare anche persone normali. I nostri preparatori, Bruno Dominici, Dino Tenderini e Massimo Innocentisi si sono divertiti e li ringrazio.

Ringrazio anche per la disponibilità mister Gattuso. Le lezioni sono scaricabili sul nostro sito in maniera gratuita. Il senso è questo: se uno staff professionale allena una squadra di Serie A, può aiutare anche chi sta a casa e non ha modo di allenarsi“.

“Intanto, il lavoro è diminuito sotto alcuni aspetti e cresciuto per altri. La manutenzione è svolta regolarmente. Ovviamente, c’è un programma di manutenzione per tutta l’impiantistica che ora è chiusa. Si lavora costantemente per altro, io credo che questa situazione ha consentito di ottimizzare certi processi, come parlare e lavorare a distanza. Ci sta dando delle chiavi di lettura.

Il programma di workout a casa va in questa direzione, io sto comunicando con tante persone e mi sono reso conto che, c’è chi sta affrontando nei migliori dei modi e con positività questo periodo.

“In questo periodo del mese avviene solitamente la comunicazione formale con il Trentino sulle date scelte, ora non è possibile. Ci sono tante attività e vanno riprogrammate. Il ritiro è un appuntamento importante sia in ambito tecnico, formativo che relazionale”.

“Spero ci possa essere maggiore chiarezza. Il lavoro è maggiore perchè bisogna prevedere. Però, con ottimismo, serenità e guardando al futuro con fiducia, il nostro paese ha offerto il meglio di se e mi auguro di avere risultato migliori”.

“Non anticipo nulla però, abbiamo lavorato con lo staff e grazie alla collaborazione di aziende sponsor e al presidente, ci sarà un’importante attività che presenteremo domani o massimo giovedì. Ci faremo sentire vicino a molte famiglie. L’abbiamo fatto con un approccio estremamente analitico per coprire il maggior numero di persone.

Alcune attività di beneficenza vanno fatte in riservatezza ma altre vanno raccontate. Non solo deve essere un modo di ringraziare tutti gli sponsor,ma spero che qualcuno possa decidere di emularci e spronare gli altri”.

“In questo momento sono in tanti i soggetti che hanno convertito le loro produzioni e realizzare mascherine, alcuni ci hanno contattato. La logica è aiutare la diffusone di un prodotto che fa parte del nostro guardaroba. Credo che l’Istituto Superiore della Sanità abbia varato dei processi in deroga e quindi questo consentirà di avere una maggiore diffusione di mascherine a costi contenuti”.

“La data ultima era IL 3 aprile per le richieste di rimborso. Ma anche ieri abbiamo contattato Ticketone che sta procedendo alla creazione dell’anagrafica. Sono circa il 70% le richieste di rimborso, e questa settimana dovrebbe esserci lo storno sulla carta di credito. Al massimo venerdì pubblicheremo delle date certe sul nostro sito in merito al rimborso”.