Ultimissime calcio Napoli, come procedere per il rimborso del biglietto con il Barcellona

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

RIMBORSO BIGLIETTI BARCELLONA NAPOLI – “FC Barcelona” informa che la gara di Champions League Barcellona vs Napoli in programma al Camp Nou il prossimo 18 Marzo, si disputerà a porte chiuse, per motivi sanitari.

RIMBORSO BIGLIETTI BARCELLONA NAPOLI, COME FARE

La SSC Napoli informa i propri tifosi, che hanno acquistato il tagliando di suddetta gara per il settore ospiti, attraverso la procedura online, che la TicketOne provvederà, nei prossimi giorni, allo storno dell’importo addebitato sulla carta di credito.

FONTE: SSC Napoli

Camp Nou Barcellona

La decisione di disputare il match a porte chiuse è arrivato al termine della riunione di stamattina tra i vertici del Barcellona e i rappresentanti del Governo catalano.

La conferma ufficiale è arrivata da parte del Barcellona. L’incontro di stamattina si è tenuto presso la sede del Dipartimento di Salut della Generalitat de Catalunya. Al termine dell’incontro ha confermato la notizia anche Gerard Figueras, segretario generale dell’esport. Per il club blaugrana erano presenti il CEO Grascar Grau, il direttore delle selezioni professionistiche Albert Soler e il capo dei servizi medici del club Ramon Canal.

Il segretario generale della salute del governo catalano, Joan Guix, ha commentato la decisione di giocare Barcellona-Napoli a porte chiuse: “Alla base di questa scelta ci sono esclusivamente motivi di salute pubblica“.

RINVIO BARCELLONA NAPOLI, LE PAROLE DEL PRESIDENTE BARTOMEU

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha parlato con i media spagnoli spiegando la situazione relativa alla decisione di giocare Barcellona-Napoli a porte chiuse. Ecco quanto evidenziato:

“Sono convinto che il Napoli avrà modo di raggiungere Barcellona. Cancellazione dei voli a parte, è arrivata anche la notizia delle partite che si giocheranno le prossime partite a porte chiuse. Questa mattina abbiamo avuto una riunione con le istituzioni dove ci hanno detto di giocare senza pubblico. Ci dispiace molto che questo ricadrà sui soci, sui tifosi, e sul mondo del calcio, ma stiamo affrontando una situazione fuori dall’ordinario.

Voglio sottolineare l’importanza di curare l’aspetto della salute e collaborare con le autorità sanitarie. Ovviamente ci sarà una perdita economica, non solo per il Barcellona ma per tutti i club dovuta al fatto di giocare a porte chiuse. Il danno economico per noi si aggirerà intorno ai 6 milioni. Ma ribadisco, non è importante in questo momento”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI