CAVANI PENAROL – Il futuro di Edinson Cavani è misterioso da mesi, l’ex bomber del Napoli ha il contratto in scadenza al termine della stagione. L’unica certezza che si ha sul futuro di Cavani è che il Matador non rinnoverà con il Paris Saint Germain. In queste settimane si è parlato molto del futuro del matador, si è parlato di Cavani al Boca Juniors e addirittura di un ritorno al napoli. L’ex compagno di Nazionale Cristian Rodriguez è però convinto di sapere quale squadra c’è nel futuro di Cavani. Il suo ex compagno nell’Uruguay ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma argentino Locos x el Futbol.

Cavani Penarol, garantisce Cristian Rodriguez

Cristian Rodriguez, attualmente capitano del Peñarol ha risposto ad una esplicita domanda sul futuro dell’ex numero sette del Napoli: “Edi sta per venire al Peñarol! Chiamalo e chiediglielo, ho avuto da lui il permesso di dirlo”. Secondo quanto sostiene Rodriguez quindi, Cavani farebbe ritorno in Uruguay, dove è iniziata la sua carriera. Il bomber di Salto ha iniziato infatti la sua carriera nel calcio professionistico nel Danubio, prima di sbarcare in Europa con la maglia del Palermo e poi per lanciare definitivamente nell’olimpo la sua carriera con la maglia del Napoli.

Il miglior goleador della storia del Napoli

La scelta di Cavani di tornare in Uruguay sarebbe una vera scelta di cuore, da parte di un campione che avrebbe ancora molto da dare al calcio europeo. Il matador ha collezionato numeri spaventosi con la maglia del Napoli: 104 gol in sole 138 presenze. Per rendere ancora più spaventosi questi numeri basta pensare alla media gol per minuti giocati: Cavani ha realizzato un gol ogni 111′ giocati con la maglia del Napoli. Questi numeri certificano la grandezza del Matador, che negli anni di Napoli ha dato la sensazione di poter vincere le partite da solo. I numeri non mentono e lo elevano quantomeno nel discorso tra i migliori bomber della storia del Napoli, quel che è certo è che cifre come quelle di Cavani a Napoli non si sono mai viste.