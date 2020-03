30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CAVANI BOCA JUNIORS

Edinson Cavani è ormai pronto a lasciare il Psg a fine stagione. Il club francese, infatti, non è intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno, e vuole provare a puntare su profili più giovani.

Un’idea sempre più ridondante, in questi giorni, è quella che porterebbe Cavani al Boca Juniors. Se infatti, l’ex Napoli è stato accostato sia all’Atletico Madrid, sia ad alcuni club inglesi come Chelsea e Manchester United, potrebbe invece essere pronto a volare in Argentina.

Jorge Bermudez, membro del consiglio del club argentino, ha parlato ai microfoni di Radio Cooperativa: “Speriamo che Cavani arrivi presto al Boca Juniors, penso che lui voglia venire, ha un gran desiderio e i segnali sono chiari. Il club ne beneficerebbe”.