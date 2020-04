VERTONGHEN NAPOLI – L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del mercato in casa Napoli: De Laurentiis è intenzionato ad alimentare il progetto ed ha puntato due giocatori. Uno di questi è Jan Vertonghen.

Il Napoli punta Vertonghen, il belga: “Sono in fase di riflessione, non voglio rimpianti nella mia carriera”

VERTONGHEN NEL MIRINO DEL NAPOLI

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna scrive: “Giuntoli guardò in Inghilterra, provando a capire se eventualmente fosse possibile anticipare l’addio di Vertonghen dal Tottenham: scelta decisa, anche mirata, per le capacità del belga di essere pure un esterno di sinistra, ma irrealizzabile. Al termine della stagione, Vertonghen sarà libero a parametro zero e potrebbe rappresentare una soluzione, non in linea con la filosofi a del Napoli, ma applicabile: i trentatré anni che compirà ad aprile certo non agevolano, ma rappresentano un freno relativo”.



