LOCATELLI SASSUOLO – Nonostante il calcio giocato sia fermo, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, i vari club di Serie A sono a lavoro per ricercare i giusti rinforzi per la prossima stagione. Tra i nomi più chiacchierati di queste ore c’è quello di Manuel Locatelli, centrocampista in forza al Sassuolo.

Locatelli Napoli, anche gli azzurri seguono il centrocampista del Sassuolo

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono infatti tante le big del nostro campionato a ricercare Manuel Locatelli. Sul calciatore neroverde pare ci siano i forti interessi di Juventus, Inter e Napoli.

Dopo l’esperienza al Milan, dove sembrava essere nata una stella del calcio italiano, Locatelli si era un po’ perso. Ma nelle ultime due stagioni al Sassuolo è rifiorito, rilanciandosi, collezionando 49 presenze complessive e 2 gol.

