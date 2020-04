SOSTITUTO MILIK – Il futuro dell’azzurro Arek Milik sembra essere sempre più lontano da Napoli, e intanto il club pensa già al probabile sostituto. Sono tanti i nomi accostati al Napoli in vista della prossima stagione.

Sostituto Milik, spuntano tre nomi

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha individuato tre probabili profili per rinforzare il reparto d’attacco della rosa di Gattuso. Il sogno è Jovic, emarginato al Real Madrid, ma restano aperte le piste Mateta e Pinamonti.

Milik Milan, 40 mln e una contropartita

Il centravanti è sempre più nel mirino del Milan, che vorrebbe coprire parte della sua quotazione, tra i 30 e 40 mln. Inserirebbe poi nella trattativa con il Napoli anche il cartellino di Kessié, noto pupillo di Gattuso. Tuttavia, sarà dura convincere ADL ad abbassare la cifra fissata per privarsi del polacco.

Belotti Napoli, Petagna verrà sacrificato?

Un’altra possibilità sarebbe quella di Belotti in azzurro. L’attaccante piace non soltanto al Napoli, che per la prossima annata si è già assicurato Petagna. L’edizione odierna di Tuttosport ipotizza una strategia per arrivare a Belotti inserendo l’attuale centravanti della Spal nell’affare.