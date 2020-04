SALVINI CORONAVIRUS – L’emergenza legata al Coronavirus costringerà anche i tanti fedeli a dover rinunciare alle celebrazioni per la Santa Pasqua. Almeno è questo, in teoria, ciò che dovrebbe essere previsto. Eppure c’è chi prova a fare qualcosa per i tanti cattolici che vorrebbero frequentare la chiesa.

Coronavirus, Salvini propone la messa un po’ alla volta a Pasqua

In particolare il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato ai microfoni di SKY ha lanciato l’appello: “Sostengo la richieste di coloro che dicono di poter entrare in chiesa, seppur ordinatamente, con le distanze di sicurezza, per la messa di Pasqua, magari un po’ alla volta, in quattro o cinque.

Rispettando le distanze, in numero limitato, la santa di Pasqua per milioni di italiani può essere un momento di speranza“.

