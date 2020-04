CORONAVIRUS DIFFUSIONE ARIA – Nelle ultime ore si erano susseguite numerose voci sul fatto che il Coronavirus si potesse diffondere anche ad una considerevole distanza, propagandosi attraverso l’aria. È quindi intervenuto l’Istituto Superiore di Sanità smentendo tale ipotesi: “Non abbiamo evidenze per dire che il virus circoli nell’aria. I dati che abbiamo ci dicono che le principali forme di contagio sono il contatto e il Droplet”.

Il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro ha dichiarato che: “La trasmissioni per via aerogena è stata ipotizzata e dimostrata solo in particolari circostanze”. Tali dati dovranno ricevere conferma da altre valutazioni. Non è escluso che l’Organizzazione Mondiali della Sanità riveda le proprie raccomandazioni sull’uso delle mascherine. Secondo quanto studiato dai ricercatori, le goccioline emesse con uno starnuto o un colpo di tosse possono coprire ampie distanze. L’OMS valuterà, di conseguenza, se è necessario che un maggior numero di individui indossino le mascherine per rallentare la diffusione del Coronavirus a livello globale.