Coronavirus, muore l’agente della scorta del premier Conte

Dramma per il premier Antonio Conte che perde Giorgio Guastamacchio, il sostituto commissario della Polizia di Stato . Il 52enne, già malato a marzo, è morto in seguito a una complicazione di polmonite a causa del Coronavirus. L’uomo era stato già ricoverato a Roma al policlinico di Tor Vergata senza mai aver avuto contatti con Conte.

Anche l’ex premier, Matteo Renzi, in un tweet, mostra tutto il dispiacere per la perdita: “Un signor professionista: garantiva la sicurezza, in un ruolo delicato, con il sorriso sulle labbra e con una dedizione straordinaria. Le condoglianze alla sua famiglia e a tutta la grande famiglia della Polizia di Stato. Ciao Giorgio“.