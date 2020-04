RIPRESA SERIE A – Sta per ripartire un piano straordinario per lo sport, per permettere la ripresa del campionato a maggio. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano fa sapere che la Serie A sta iniziando a valutare come e quando riprendere gli allenamenti per prepararsi alla ripresa del campionato.

Allenamenti Napoli Castel Volturno: il club studia l’eventuale ripresa anti virus

RIPRESA CAMPIONATO SERIE A

La Serie A sta valutando con la FIGC le possibili date in cui ripartire. Il presidente Gravina ha espresso come ipotesi il 20 maggio quando si giocherebbero i 4 recuperi della 25esima giornata e domenica 24 si riprenderebbe dalla 27esima giornata. L’edizione odierna de Il Mattino aggiunge che la ripresa degli allenamenti nei centri sportivi potrebbe avvenire dopo Pasqua o più tardi, intorno al 3 maggio, per dar modo ai giocatori stranieri di rientrare. “Oggi nell’Assemblea di Lega A si parlerà di questo, oltre che al taglio degli stipendi dei giocatori per il periodo di inattività. Quando verranno riaperti i centri sportivi per gli atleti professionisti una delle ipotesi che i club starebbero ipotizzando sarebbe una procedura comune da attuare: far arrivare scaglionati i giocatori in ritiro, effettuare a tutti i tamponi e metterli isolati dal resto del gruppo fino al risultato del test“ conclude il quotidiano.

