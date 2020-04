Caos Coronavirus, il Ministro del Lavoro annuncia: “Reddito d’emergenza anche per chi lavora in nero”

Importante promessa fatta dal Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Intervistata da Class Cnbc, ha fatto il punto sui prossimi provvedimenti riguardanti il decreto Cura Italia varato dal Governo.

Per un’ampia fetta di cittadini (circa 3 milioni, ndr) è previsto un reddito di emergenza. Il tutto per tutelare i lavoratori, al quale è stata garantita la conferma del blocco dei licenziamenti: “Nessuno perderà il lavoro per il Coronavirus“.

E infine, il lavoro in nero: “Non dovrebbe esistere – ha spiegato il Ministro Catalfo – ma è una piaga che c’è e non possiamo non tenere conto di tutte quelle persone che si trovano in una situazione di emergenza“.