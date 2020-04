AVIGAN CORONAVIRUS – La sanità campana ancora una volta fa una passo avanti nella lotta al Coronavirus. Dopo il Tocilizumab, verra testato dai ricercatori del Pascale, l’Avigam, farmaco antivirale utilizzato in Giappone.



A parlarne è l’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La proposta è arrivata da Pechino in una lettera dell’Ambasciata italiana in Cina, indirizzata al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Quest’ultimo aveva segnalato la disponibilità a una collaborazione scientifica direttamente al premier cinese. A chiedere ai ricercatori napoletani di sperimentare un farmaco finora conosciuto come un anti influenzale è stato Wan Guiqiang, presidente della Chinese Society of Infectious Diseases. I rapporti fra il Pascale e la comunità scientifica cinese sono, da tempo, molto solidi. Franco Buonaguro, direttore della Virologia del polo oncologico partenopeo, da coordinatore del Global Virus Network in Italia, è in contatto con China GVN dal 2011. Nei prossimi giorni il farmaco arriverà al Pascale per dare il via alla sperimentazione. Insieme con il farmaco i cinesi hanno annunciato che invieranno anche forniture di mascherine, tute protettive e altro materiale sanitario”.