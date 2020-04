JUNIOR FIRPO NAPOLI – Nell’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si legge della volontà del Napoli di rinforzarsi sugli esterni bassi. Sul taccuino di Giunto c’è sicuramente Junior Firpo, terzino del Barcellona. Firpo viste le molte assenze per infortunio di Jordi Alba, ha trovato molto spazio e ha avuto possibilità di mettersi in mostra.



Non solo l’esterno basso dominicano naturalizzato spagnolo, anche qualche altro nome intrigante. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel taccuino di Giuntoli ci sono esterni bassi e alti: a sinistri, dovendo inventarsi quasi sicuramente un intervento, Junior Firpo, dominicano naturalizzato spagnolo del Barcellona è invitante, ma spendere in gioiellerie del genere comporta oneri non semplici da sostenere, anche dal punto di vita contrattuale. Restano accesi i riflettori anche su Tsimikas e su Karsdorp, il venticinquenne non è mai dispiaciuto al Napoli. Ora è in prestito dalla Roma al Feyenoord ma dovrebbe rientrare: sa fare varie cose e ciò diventa un elemento a favore”.