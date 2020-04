CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe incessantemente cercando un terzino sinistro sul mercato. Due i nomi principali.

CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Stando a quanto riportato oggi dal quotidiano de La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe incessantemente pensando al mercato. Visto lo stop del campionato, causa Coronavirus, si pensa già a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. C’è un ruolo a cui badare in particolare, ovvero il ruolo di terzino sinistro. Gli indiziati a vestire la maglia azzurra, per il prossimo anno, sono due. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

NAPOLI, DIFESA IN CANTIERE

“Eppur si muove. Il Napoli, nonostante l’emergenza pandemia, si troverà, tra non molto, con un po’ di nodi da sciogliere. La difesa, per esempio, sembra destinata a divenire un cantiere. Al di la della questione Meret–Ospina, o del ‘senatore’ Koulibaly, si dovrà soprattutto mettere mano sugli esterni“.

“Per carità, nel ruolo il Napoli è già coperto bene, ma mancano le alternative ai titolari. Di Lorenzo (è l’azzurro con più minuti all’attivo) è un fiore all’occhiello del ds Giuntoli. Stesso discorso per Mario Rui, anche lui autore di una stagione – fino ad oggi – certamente positiva“.

“Sta di fatto che, nel ruolo, in rosa al momento ci sono già Ghoulam (difficilmente resterà, già l’anno scorso era in procinto di partire) e Malcuit, che ad ottobre si ruppe i legamenti e la pandemia lo ha privato della chance di rientrare per farsi apprezzare, almeno fino a oggi“.

CALCIOMERCATO NAPOLI: UNO TRA TSIMIKAS E BARISIC

“Nel ruolo, comunque, un arrivo sicuro già c’è, bello che contrattualizzato: Amir Rrahmani, difensore centrale del Verona ma con spiccata capacita a giocare anche sulla fascia. Il Napoli l’ha acquistato a gennaio, pur lasciandolo nella rosa di Juric in prestito. Ma duttilità e adattabilità a parte del gialloblù, il Napoli ha numericamente bisogno di allargare la rosa in quel ruolo“.

Borna Barisic (27), terzino dei Rangers

“Non a caso il ds Giuntoli sta facendo seguire sia Borna Barisic (27) – esterno mancino dei Rangers Glasgow, nazionalità croata, specializzato in assistgol (ben 8 per gli scozzesi sebbene parta da dietro) – che Kostas Tsimikas (24) dell’Olympiakos, uno dei perni difensivi della nazionale ellenica“.

Kostas Tsimikas (24), terzino dell’Olympiakos

“La valutazione di Barisic si aggira sugli 8 milioni di euro, per Tsimikas invece De Laurentiis avrebbe offerto 8 milioni più 2 di bonus. L’Olympiakos ne vorrebbe invece 10 subito, a prescindere da bonus e incentivi. Fu quella la clausola che fece arenare l’accordo? A breve si capirà“.

