DE MAGISTRIS LIBERO – Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto nel consueto appuntamento a “Radio Kiss Kiss Napoli” nel programma “Fuori dal comune”. Tanti gli argomenti trattati, tra i quali l’attacco da parte del quotidiano Libero contro la città di Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Fino a qualche giorno fa, nel pieno dell’emergenza li abbiamo visti nelle regioni in cui si contano, ahimè, migliaia di morti. Gli imbecilli ci sono in tutte le città, anche nella nostra Napoli. Però non bisogna confondere quella che è una conformazione della nostra città, luoghi piccoli, vicoli stretti e botteghe alimentari dove la gente deve comprare pasta, pane, latte. La gente scende per esigenze ma rispetta tutte le misure restrittive.

Mi dispiace de titoli che infangano la città di Napoli, cito quel giornalaccio che è “Libero”, chiamarli giornalisti è un offesa per i veri giornalisti. Ma anche giornali locali sbagliano, come la notizia forviante “dell’assalto alla mostra d’oltremare” del “Mattino”. Chi legge questo, cosa percepisce? Voglio ringraziare tutti i giornalisti, tolto qualcuno che dovrebbe stracciarsi il tesserino, perché tramite l’informazione corretta, stanno tenendo l’equilibrio democratico del paese”.

La diatriba è nata a causa si alcune foto di una Genova invasa da passanti e cittadini vari. Genova, non Napoli. A Napoli, invece, finora è stato sottolineato il buon lavoro svolto da medici e infermieri e il comportamento impeccabile dei cittadini. Non secondo Libero: il quotidiano, nella sua ennesima e stancante presa di posizione contro la città, sferra stamattina un duro attacco.

“Quarantena alla napoletana: tutti in strada”, scrive il quotidiano Libero. “Ha ragione De Luca: ci vorrebbe il lanciafiamme”, continua. Cosa aspettarsi d’altronde dal quotidiano diretto da Vittorio Feltri? Il direttore di Libero scrisse su Twitter, la sera di Brescia-Napoli. “Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona”, l’ennesima provocazione gratuita e senza senso.

Ora un altro attacco, stavolta firmato da Pietro Senaldi. Sotto accusa la sola Napoli, elogiata all’estero da SKY UK per l’eccellenza dell’ospedale Cotugno. A volte, però, è molto più facile riconoscere le eccellenze all’estero che nei concittadini. Quelli, spesso, sono troppo occupati a criticare e attaccare. La foto: