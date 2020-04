CORONAVIRUS ITALIA AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – La Protezione Civile, come di consueto, ogni giorno alle informa la cittadinanza sull’evolversi della situazione legata all’emergenza Covid-19 nello stivale. Ecco le ultime notizie:

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS ITALIA

coronavirus italia

Il totale di pazienti positivi al Covid-19 attualmente nel nostro paese è di 83049 unità con 2477 persone contagiate in più rispetto a ieri. I malati in terapia intensiva passano a 4053 mentre si registrano 760 deceduti in più. Il totale delle vittime da sale così a 13915. Sono invece 18278 i totali guariti cioè 1432 in più rispetto a ieri.

